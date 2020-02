Protože do pohostinství chodili neradi i kvůli špatné atmosféře, přesunuli se postupně ke stolům ve vedlejších vesnicích.

Obec by chtěla pomoci tomu, aby v lokále bylo zase plno. Nabídky se ale nehrnou.

„Občané mě oslovili, že by chtěli změnu. Nebyli spokojeni, a tak začali chodit do okolních dědin. Klidně by se vrátili, ale ne za stávající situace,“ popisoval blatecký starosta Mojmír Dostál.

Nabídky se nehrnou

Co štamgastům začalo vadit?

„Nemá dobré pivo. Je malý výtoč, nechutná jim. To je asi ten hlavní problém. Ale pokud by se to změnilo, přestanou jezdit do Kožušan a Charvát a vrátí se zpátky,“ líčil trampoty s obecní hospodou starosta.

Obec proto v lednu vyhlásila veřejnou soutěž na pronájem hospody v obecním domě.

Nový nájemce bude moci využívat lokál o výměře 130 metrů čtverečních s výčepem a kuchyní. Taky zahrádku ve dvoře o ploše zhruba 80 metrů čtverečních.

Nabídky přijímá obec do pondělí 17. února a do konce dalšího týdne by chtěla oznámit, kterou vyhodnotila jako nevhodnější. Otázkou je, zda se to vůbec podaří.

„Zatím se nepřihlásil nikdo,“ informoval ve středu o odezvě na vyhlášenou soutěž starosta.

„Když se nikdo nepřihlásí, bude pokračovat stávající provozovatel, který má platnou nájemní smlouvu,“ dodal Dostál.

Chlap je teď pořád doma

Hospoda v obecním objektu v centru Blatce funguje jen přes chladnější část roku.

Jakmile se dá sedět venku, místní i lidé ze sousedství vyrazí na pivo ke konkurenci na fotbalové hřiště, kde se griluje a děti si mohou pohrát na houpačkách a prolézačkách. Sezona letní hospody končí většinou v říjnu.

„Do hospody v centru v létě nikdo nechodí. Ale kdyby se dobře vařilo, bylo dobré pivo, určitě by si hosty udrželi. A těch aut, kamionů, co projede kolem! Parkoviště tady je. Chtělo by to vzít za jiný konec. Ono se to ale lehko radí. Dnes mít hospodu na dědině, to není jistě žádný med,“ zamýšlela se sedmdesátnice, která se ve větrném počasí procházela po obci.

„Že jsem v tom vichru venku? Ten můj chlap je pořád doma, musím se trochu nadechnout. Dříve zašel na jedno, ale když to se nedá pít?“ smála se žena.

Problém je ve vztazích

Hospoda v Blatci otevírá denně ve čtyři hodiny. Lokál je spravený a k pivu kromě pochutin nabízí kulečník, šipky a další vyžití. V krbových kamnech to příjemně praská. Na čepu jedna značka.

„Některým chlapům se toto pivo nelíbí, nechutná jim, ale o tom to určitě není. Problém je ve vztazích. Pár lidí tady dělá zlou krev,“ přidal svůj pohled syn provozovatelky, která se o hospodě v Blatci do médií bavit nechtěla.

„Maminka tady končí. Je znechucena. Dostala nabídku na hospodu v Olomouci,“ dodal syn.

Hospodský na vesnici je hrdina

Podle provozovatelky hospůdky U Huberta v Charvátech, kam přes pole pravidelně dochází zhruba desítka blateckých pivařů, je v dnešní době provozování hospody na venkově hodně těžce vydělaný chleba.

„Kdo se snaží hospodu a společenský život na vesnici udržet, to je u mě hrdina. Protikuřácký zákon vyhnal dvě třetiny lidí, EET a náklady s tím spojené, nyní DPH u piva,“ vyjmenovávala Marcela Karolová.

Její „Cháčko“ má otevřeno denně od jedenácti hodin. „V pondělí jsem zavřela. To už jinak nešlo. Musím si odpočinout," vysvětlila.

Že by se se svými zkušenostmi a podporou štamgastů z Blatce přihlásila do soutěže na pronájem blatecké restaurace, o tom vůbec neuvažuje.

„Hospoda je to pěkná, s kuchyní. Problém je ovšem ten, že nejsou lidi. Nikomu se v pohostinství dělat nechce. Kdybych nebyla ve vlastním a musela ještě platit nájem, už se na to vykašlu,“ uzavřela hostinská z „Cháčka“.