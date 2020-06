„Jde v podstatě o jednoduchou stavbu, kdy v případě požáru stačí doplnit dvě desky. Ty pak zadrží vodu pro účely hašení při zásahu,“ popsal starosta Kadova Jiří Lausch.

„Máme ale to štěstí, nebo tu smůlu, že v říčce je chráněná vranka obecná. Tím se nám to komplikuje. Ochranáři chtějí, abychom ji před každým zásahem v řece odlovili,“ doplnil kadovský starosta.

Stavební povolení na vybudování příležitostné hráze se už obec snaží dostat dvacet let. „Letos se to konečně podařilo. Se stavbou začneme asi koncem roku, protože si to vyžádá i nějaké vegetační úpravy,“ vysvětlil Lausch.

Podle slov ochranářů záleží především na tom, jak zhotovitel k celé stavbě přistoupí. „Vranka pruhoploutvá patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů, takže Fryšávka je z tohoto pohledu v zájmu ochrany přírody. Záleží na tom, jak se zahrazení provede. A jak velký úsek říčky tím bude dotčený,“ upozornil Josef Havelka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Kadovským se ale omezení ze strany ochranářů moc nelíbí. „Říkal jsem ochranářům, že upřednostňují rybku nad potřebami obyvatel. Kadov nemá vlastní vodní nádrž, a v případě požáru není kde brát vodu. Tohle bylo jediné řešení,“ poznamenal k problému kadovský starosta.

„Pokud by byl požár přímo v obci, dala by se voda brát z obecního vodovodu, z hydrantu. Ale když jde o okrajové části, není kde vodu brát,“ doplnil.

Hráz se nakonec realizovat bude. A spokojeni by mohli být všichni – Kadovští, ochranáři i chráněná rybka. „Vranka pruhoploutvá se zdržuje v místech, kde má úkryty, to znamená kameny. Pokud se práce provedou v místech, kde kameny nejsou, pak by jí žádné nebezpečí hrozit nemělo. Dá se to ale provést i jinak. Je možné taky přehradit jen jeden pruh říčky a posléze druhou polovinu,“ nastínil možnosti Havelka. „Pokud by hrozilo nebezpečí, že by rybka byla nějakým způsobem ohrožená, pak je na místě záchranný transfer. Ale v tomto případě se to nepředpokládá,“ dodal ochranář.

V letošním roce už oheň na kadovském katastru vypukl. Místní měli ale štěstí v neštěstí. „Požár vzplanul kousek od mého rybníčku, který mám u lesa. Je v polích za obcí. Voda se brala rovnou z něj,“ okomentoval kadovský starosta.