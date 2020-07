Češi ani cizinci tak už nebudou při cestě z něj muset předkládat negativní test na nemoc covid-19, nebo podstupovat karanténu. "Epidemiologická situace se v sousedním Slezském vojvodství v Polsku výrazně zlepšuje. Plánujeme proto od příštího týdne uvolnit opatření na hranicích. Při návratu z této oblasti tak již nebude nutný negativní test na covid nebo 14denní karanténa," sdělil v sobotu 27. června Adam Vojtěch.

Slezské vojvodství dosud spadalo spolu s Portugalskem a Švédskem podle ministerstva mezi oblasti s nejvyšším rizikem nákazy koronavirem. Do kategorie středního rizika řadí ministerstvo Velkou Británii a zbytek evropských zemí do nízkého rizika. Slezské vojvodství se nově zařadí mezi oblasti s nízkým rizikem nákazy, do níž už spadá zbytek Polska. ČTK to potvrdila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Při cestách z evropských zemí s nízkým rizikem nákazy se nemusí prokazovat negativním testem na covid-19 čeští občané ani cizinci. Do této kategorie patří nově od pondělí 22. června Belgie, kterou ministerstvo původně řadilo do zemí se středním rizikem nákazy. Ze zemí s nízkým rizikem nákazy mohou také na rozdíl od rizikovějších oblastí přijíždět lidé do Česka kvůli turistice. Naopak pro lidi ze zemí s vysokým a středním rizikem platí, že do Česka mohou vstupovat jen kvůli práci, rodině, ze zdravotních důvodů nebo v naléhavých mimořádných situacích.

Při cestě ze země se středním rizikem musí mít test na koronavirus pouze cizinci. Při příjezdu ze zemí s vysokým rizikem musí negativní test doložit cizinci i Češi, nebo podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Dosavadní omezení na česko-polských hranicích kvůli ohnisku nákazy ve Slezském vojvodství se již dříve nelíbilo některým lidem z obou stran hranice. V Českém Těšíně dokonce před časem proběhlo i protestní setkání za otevření hranic.