Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva místostarostka Kopřivnice Dagmar Rysová představila některé chystané aktivity města k tomuto výročí. Jednou z nich má být zřízení nové expozice manželů Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile Lašského muzea, kam budou přesunuty exponáty z nynějšího Technického muzea Tatra.

„Expozice v technickém muzeu má za sebou patnáct let. Chceme lépe vyzdvihnout kopřivnické rodáky, v tomto případě Emila Zátopka. Záměrem je, aby se z Šustalovy vily stalo takzvané muzeum rodáků. Bylo by věnované rodákům a dalším významným osobnostem,“ sdělila Dagmar Rysová a jako příklad uvedla držitelku zlaté olympijské medaile v gymnastice družstev Zdeňku Veřmiřovskou.

„Ještě v letošním roce by mělo dojít ke zpracování studie proveditelnosti, muzejního libreta a návrhu, jak budou obě expozice ustaveny a případně vyhledání externích zdrojů. V příštím roce očekáváme přestěhování expozice,“ pokračovala místostarostka Kopřivnice a upřesnila, že k otevření nové expozice by mělo dojít nejpozději v červnu 2022. Celková částka na tento projekt činí asi dva miliony korun.

Socha jako v Lausanne

Další aktivitou je záměr, aby v Kopřivnici vznikla socha Emila Zátopka. Návrh na pořízení sochy podal městu Jiří Harašta, předseda Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. Navrhl, aby se město inspirovalo Zátopkovou sochou v Olympijském muzeu v Lausanne.

Dagmar Rysová uvedla, že za přítomnosti Jaroslava Brože, autora sochy ve Švýcarsku, dospěli k tomu, že aby socha odpovídala osobnosti Emila Zátopka, měla by stát v centru města, které má projít rekonstrukcí.

„Optimální umístění by mohlo být na spojnici ulic Štefánikova a dnes nepojmenovaného centra města směrem ke kulturnímu domu,“ doplnila Dagmar Rysová s tím, že Jaroslav Brož je připraven sochu pro Kopřivnici vytvořit. „Socha by byla v životní velikosti, materiál - odlitek z bronzu, předpokládaná cena po jednáních s autorem je jeden a půl milionu korun. Cena je v relacích pořízení obdobných soch v jiných městech,“ shrnula místostarostka Kopřivnice a dodala, že aby se lidé se sochou ztotožnili, Jiří Harašta navrhl, aby byla vyhlášena při letošním Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který bude 19. září, veřejná sbírka.

Odhalení na sté výročí

Podle zamýšleného plánu by v příštím roce měl být zhotoven bronzový odlitek sochy, ta by měla být odhalena v září 2022. „V posledních třiceti letech město nepořídilo žádný významný umělecký artefakt, který by byl umístěn ve veřejném prostoru. Socha by podpořila sounáležitost – nebyla by na žádném piedestalu, ale mezi lidmi,“ upozornila Dagmar Rysová.

Proti zamýšlenému umístění sochy u jedné z nejrušnějších ulic ve městě byl ale zastupitel Zdeněk Babinec a za pravdu mu dali i další zastupitelé. Někteří navrhovali umístění v parku u Šustalovy vily. Zastupitel Kamil Mrva řekl, že umístění sochy diskutovali přímo se sochařem, starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný doplnil, že Jaroslav Brož, když přijel, řekl, že sochu vytváří vždy pro konkrétní místo. „U Šustalovy vily řekl, že si to tam umí představit, když ale zjistil, že budeme rekonstruovat centrum, a jak ta studie vypadá, tak se ztotožnil s návrhem, který předkládáme,“ zmínil se Miroslav Kopečný.