Na problém v pražské zoo upozornil jako jeden z mnoha David Gaydečka, promotér kulturních akcí a ředitel hudebního festivalu Metronome či United Islands of Prague, na sociálních sítích. Facebookový příspěvek začal oslovením „Vládo, ty magore“.

Gaydečkovi vadí, že vládní restrikce mimo jiného nedovolují třeba pořádání festivalů nebo koncertů s jasně danými pravidly, ale do zoologických či botanických zahrad se už může – byť i tady platí limit 20 procent kapacity areálu, uzavření vnitřních expozic či zákaz občerstvení.

Kultura stojí, zoofesty mají tlačenici

„Asi si myslíš, že strašně bojuješ s covidem, ale to se pleteš,“ napsal rozzlobený podnikatel v reakci na frontu návštěvníků před branami trojského areálu. „Zatímco kultura stojí, zoofesty mají tlačenici,“ glosoval Gaydečka prostřednictvím twitterového účtu. Naráží také na fakt, že ministerstvo zdravotnictví plánuje po účastnících kulturních akcí (s daleko menší účastí) vyžadovat testy na přítomnost SARS-CoV-2 či očkování proti infekční viróze covid-19.

Lidem z mnoha odvětví podnikatelské činnosti připadají aktuální nařízení Babišova vládního kabinetu neférová, nelogická – a někteří se možná ani neorientují v tom, co se zrovna smí a co už se může. Bývalý ředitel vinohradské nemocnice Arenberger, jenž ve funkci nahradil Jana Blatného, často mění mediální vyjádření. Někdy se liší od toho, co prohlásí předseda vlády a šéf hnutí ANO.

Mezioborová skupina pro epidemická rizika (MeSES) v čele s Petrem Smejkalem zase varuje na základě neveřejných dat a nepodložených stanovisek před uvolněním „proticovidových okovů“, které Arenberger a spol. prezentují jako balíčky obnovy.

Organizační problém

A jak reagoval samotný ministr na konfrontaci s Gaydečkovými názory a aktuálními fotografiemi? V pořadu Partie na CNN Prima News odpověděl, že už 12. dubna při znovuotevření se u pražské zoologické zahrady tvořily podobné fronty. Podle Arenbergera jeho úřad spolu s hygienickou stanicí hlavního města na tento problém poukazoval.

„Vždyť se dá udělat objednávkový systém, časové sloty, aby se lidé nehromadili. Fronta se tam vytváří, jen kvůli tomu, že se tam nahrnou lidi, kteří čekají na to, až je vpustí dovnitř. Čili nenakazí se vevnitř třeba od opice, která byla nemocná, ale nakazí se v té frontě. Není to dobře, to je prostě organizační problém,“ řekl ministr Arenberger s úsměvem.

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, reagoval pro Pražský deník, přičemž upozornil, že by bylo vhodné upravit stávající protiepidemická opatření. „Zavřené pavilony jsou jistě v pořádku, ale limit 20 procent kapacity má opačný důsledek, než bylo zamýšleno,“ napsal Bobek s tím, že opakovaně (a dosud marně) volá po komunikaci s ministerstvem zdravotnictví.

„Nepředstavoval jsem si ji ovšem jako nepromyšlené rady vzkazované panem ministrem přes média. Ale jestli pan ministr opravdu ví, jak udělat časové sloty pro návštěvu šedesátihektarového areálu a jak zajistit jejich dodržování, rád si jeho konkrétní návrh vyslechnu,“ uvedl šéf magistrátní organizace.

Odpoledne bez front

Zoologická zahrada v hlavním městě hlásila během nedělního dne velký zájem návštěvníků – od rána do 15. hodiny jich přišlo skoro sedm tisíc. „Všechny vchody jsou nyní otevřeny v normálním režimu, fronty se netvoří,“ hlásil facebookový profil Zoo Praha odpoledne. Dopoledne však byly limity naplněny a vedení žádalo fanoušky: „Prosíme vás, abyste návštěvu zoo odložili minimálně na odpoledne, nebo lépe na jiný den.“

Dopravu v okolí musela řídit policie, do Troji dorazily rovněž hlídky městských strážníků. Informace o využití maximální kapacity zoo se objevily rovněž v metru.