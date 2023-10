O víkendu 22. až 24. září uspořádal Český zahrádkářský svaz v Horní Moštěnici tradiční výstavu ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářských produktů. I přes původní obavy o letošní úrodě bylo na výstavě k vidění asi 290 exponátů plus desítky květin, které přinesli nejen naši členové, ale i pěstitelé z řad občanů naší obce.

Výstava ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářských produktů v Horní Moštěnici. | Foto: Ilona Jančíková, se souhlasem

Výstava byla zahájena v sobotu ve 14 hodin, v 15 hodin jsme mohli shlédnout vystoupení dětí ze zdejší MŠ a ZŠ Horní Moštěnice, které se dětem opět moc povedlo. Letos navštívilo výstavu za tři dny 459 osob.

Trochu jsme obrátili průběh výstavy a tentokrát se přišli podívat jako první již v pátek děti ze zdejší MŠ a ZŠ v počtu 128 osob. V průběhu víkendu přišli ostatní návštěvníci v hojném počtu nejen z Moštěnice, ale i z okolních vesnic a i ze zahraničí, z Německa a Chorvatska.

Opět proběhla soutěž o největší a nejkrásnější jablko, obě kategorie vyhrálo jablko p. Petříka Květoslava, odrůda rubín. Další soutěží byla soutěž o největší zemák, vyhráli dva vzorky se stejnou váhou 370g, pěstitelé př. Ludmila Mutlová a př. Hradilíkovi.

Třetí soutěží byla soutěž o největší dýni, kterou vyhrála dýně paní Vladimíry Uhlířové. Pravidelně na výstavě probíhá i soutěž o nejkrásněji nazdobenou dýni.

Na prvním místě se umístila dýně p. Špundové Zdeňky, druhé místo obsadila dýně p. Uhlířové Vladimíry. Protože někteří vystavovatelé mají přímo celou kolekci svých výpěstků, byly vyhlášeny i čtyři nejlepší kolekce výstavy.

Na prvním místě se umístila kolekce paní Špundové Zdeňky, na druhém kolekce manželů Procházkových, na třetím místě kolekce manželů Hradilíkových a na čtvrtém místě kolekce př. Mutlové Ludmily.

Všichni výherci dostali diplom a malou pozornost. Po oba víkendové dny bylo připraveno občerstvení v podobě domácího štrůdlu a domácích bramboráků.

Na závěr bychom rádi poděkovali OÚ Horní Moštěnice za podporu, MŠ a ZŠ Horní Moštěnice za krásné vystoupení a všem zahrádkářům a příznivcům, kteří donesli své exponáty a obětovali svůj čas na přípravu svých kolekcí, protože bez vás by to nešlo.

Nemalé dík patří také návštěvníkům za účast a tímto i podporu našeho spolku. Musím také poděkovat všem pořadatelům, kterým se po čtyři dny stal domovem zdejší kulturní dům a za rok opět na shledanou.

Fotografická a výtvarná soutěž

V rámci výstavy byli vyhlášeni vítězové obou soutěží. Třetího ročníku výtvarné soutěže s názvem Zátiší s ovocem, zeleninou, květinou se zúčastnilo se svými výtvory 16 dětí z MŠ a 49 dětí ze ZŠ. Všechny výtvory se moc povedly a všechny zúčastněné děti z MŠ dostaly společnou odměnu. Mezi soutěžícími ze ZŠ byly vybrány 3 výkresy z každého stupně a pořadí bylo následující:

Výherci I. stupeň:

1. místo Šimon Bureš

2. místo Irena Švédová

3. místo Denisa Dobiášová

Výherci II. stupeň:

1. místo Leona Čierná

2. místo Nela Drozdová

3. místo Klára Bouchalíková

Do třetího ročníku fotosoutěže s názvem Zahrada plná života se přihlásilo 12 dětí ve dvou kategoriích se 33 soutěžními fotografiemi. Soutěž byla určena pro děti ve věku do 13 let a od 13 – 18 let. Fotosoutěže se mohli zúčastnit současní i bývalí žáci zdejší ZŠ a MŠ Horní Moštěnice nebo děti a mládež bydlící v naší obci.

V první kategorii do 13 let bylo pořadí následující:

1. místo Adéla Štěpáníková

2. místo Beáta Grimová

3. místo Eliška Hradilová

Ve druhé kategorii 13 – 18 let máme tyto výherce:

1. místo Marek Ludva

2. místo Martin Zámoravec

3. místo Vojtěch Neuberger

Soutěžící v obou soutěžích byli odměněni cenami v hodnotě 1000 korun, 700 korun, 400 korun a dárkovou taškou z OÚ. Na fotografie je možno se podívat na webových stránkách www.zahradkarimostenice.cz. Děkujeme všem soutěžícím za ochotu fotografovat a malovat a těšíme se na další soutěž za rok.