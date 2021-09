Svezl nás vláček k bráně dinoparku a pak už bylo na každém jakou trasu zvolí. Pro některé to byl velký zážitek a tak se raději vrátili do zoo koutku na prohlédnutí zvířat.

Další výlet proběhl 21. srpna, kdy jsme se vydali do Punkevní jeskyně a následně na zámek Plumlov. V jeskyních jsme se povozili na lodičkách po tom, co jsme sestoupili až do samotné propasti.

V zámku jsme měli možnost zhlédnout i programu, který nám výlet pěkně zpestřil.

Výlety ze Žákovic.Zdroj: Zdeňka Hrabalová

Děkujeme všem, co se s námi účastníte a snad další rok bude zase príma.

Zdeňka Hrabalová