Pro tuto sportovní třídu pan ředitel ve spolupráci s jejich třídní učitelkou zařídil návštěvu Aplikačního centra Baluo, které je pracovištěm Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Baluo je nejmodernějším středoevropským zařízením pro trénování a testování sportovců. Jedná se o vědeckotechnický park, v němž najdete například testovací bazén s kamerami snímajícími pohyb plavce, různá čidla v prostoru testovací haly či běžecké dráhy, lyžařský trenažér s měnitelným sklonem a rychlostí, „chytré“ fitness centrum, lezeckou stěnu, ale i skvělou wellness zónu.

„Jsem rád, že se podařilo umožnit našim žákům nejenom nahlédnout do tohoto moderního areálu, ale že si mohli vyzkoušet pod profesionálním dohledem řadu netradičních sportovních aktivit, otestovat si svoji kondici,“ říká Petr Zbořil, ředitel školy a Petra Bartlová coby třídní učitelka 6. A dodává: „Bavilo mě pozorovat, jak jsou děti ze všeho nadšené a s jakou chutí zkoušejí různé trenažéry. Myslím, že návštěva Balua pro ně byl nezapomenutelný zážitek. I co se týče moderní architektury, myslím, že jenom žasly.“

Žáci si nemohli po příjezdu z výletu vědeckotechnický park vynachválit. „Věděl jsem, že jedeme do nějaké sportovní školy, kde budeme běhat, cvičit a budou nás testovat, jak nám co jde. Moc jsem se tam těšil! Nejvíc se mi líbila střelba laserovou pistolí. Všechny zásahy do terče hlídal počítač a výsledky jsem viděl na monitoru vedle,“ popisuje dvanáctiletý Jakub Jurečka.

„Když jsme tam přijeli, fakt jsem se lekl! Kolem celé budovy byly obří lezecké stěny! Strašně vysoké – jako domy! Uvnitř mě bavil test rychlosti a postřehu, kdy jsme museli podle určitých pravidel mačkat různá tlačítka,“ říká Jan Boháč, další fotbalista ze 6.A.

Oba chlapci ocenili nadstandartní vybavenost areálu. „Všude a ve všem byly senzory, čidla, obří monitory. Dali jste si speciální náramek a mohlo začít vaše testování. Na monitoru se ukázala třeba vaše rychlost, tep, uběhnutá vzdálenost a podobně,“ vysvětluje Jakub Jurečka a jeho spolužáci nadšeně přikyvují.

Centrum Baluo si získalo i děvčata, ta ocenila také milý přístup zaměstnanců. „Byli tam všichni moc milí a příjemní. Někteří zaměstnanci nebyli Češi a mluvili na nás anglicky. Naštěstí jsem všemu rozuměla,“ směje se Nikola Brázdová a její sestra Natálie ji doplňuje: „Měli jsme štěstí, že v ten den do centra přijel i tým reprezentantů v basketbalu a mohli jsme se tak setkat i s profesionálními sportovci.“

Volba výletu se očividně vydařila a je dost možné, že se žáci budou chtít na toto pozoruhodné místo vrátit.

Lenka Neterdová