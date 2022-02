Posílám vzpomínkové foto z roku 2012, kdy se o Velikonocích ve dnech 7. až 9. dubna vypravila turistická skupina z Montáží Přerov a.s. na třídenní putování po Hostýnských vrších a na Chatě na Tesáku využila výborného občerstvení.

V té době to byl již velikonoční 18. ročník. Hlavní akcí je však každoroční čtyřdenní turistika v létě po českých a slovenských horách, kterého se zúčastňuje vždy 30 až 45 turistů.

V letošním roce to bude již 30 ročník(!!), který se uskuteční na Slovensku, bude to Oravská Magura a Skorušinské vrchy . V loňském roce to byla Malá a Velká Fatra.

Uprostřed fotografie v klobouku obětavý a neúnavný organizátor těchto akcí pracovník Montáží Přerov a.s. Jindra Urban.

Miloslav Kučera, Přerov

