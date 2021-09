Na letní scénu Blues Alive, která je každoročně součástí Festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích, porota na červenec 2022 vysílá Turtev Brothers. Ti si také ve stejném měsíci zahrají na polském festivalu Front Porch Blues v Chorzówě. Již 25. jubilejní ročník mezinárodního festivalu Blues Alive proběhne letos ve dnech 11. až 13. listopadu. Mezi hlavními hvězdami jsou např. Lil´ Ed & The Blues Imperials, John Primer, Rick Estrin & The Nightcats nebo Kirk Fletcher. Více informací najdete na www.bluesalive.cz

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.