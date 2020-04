Máme tady duben a s ním přišly i Velikonoce. Na ty letošní budeme asi dlouho vzpomínat. Moje paměť daleko nesahá, ale myslím, že takové svátky jara nepamatuje nikdo. Koronavirus prostě mění vše.

Klapotání v Zámrskách. | Foto: archiv obce Zámrsky

Každá vesnice má své velikonoční zvyky a my v Zámrskách jsme hrdí na klapotání. Už, už jsme se smiřovali s tím, že od zeleného čtvrtku bude až do bílé soboty v obci ticho. Ale Jižní Morava a všemocný Facebook to vyřešil za nás. Je pravda, že klapotání na vlastní zahrádce nikdo nezakázal a sourozenci také mohou být pohromadě.