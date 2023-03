Lenka Chalupová žije a pracuje v Přerově a na svém kontě má již jedenáct knih. Prvotina nazvaná Neříkej mi vůbec nic jí vyšla v roce 2004. Píše detektivky (Vosí hnízda, Utopená, Pomněnkové matky, Tyrkysové oko) a psychologické romány (Ptačí žena, Liščí tanec) a povídky (Začátek).

Příběhy z historie

V posledních knihách se obrátila do historie svého rodného města. Román Kyselé třešně (2020) přináší příběh z konce druhé světové války v Přerově a v blízké vesnici Lověšice – od bombardování Přerova přes prvomájové Přerovské povstání až po masakr na Švédských šancích, kde bylo v červnu roku 1945 zavražděno 267 nevinných lidí – Karpatských Němců, Maďarů a Slováků, mužů, žen i dětí. Román Páté jablko (2022) zasadila do Předmostí a Přerova.

Rodák ze Šumperka přichází s dobrodružným příběhem pro odvážné děti

Název knihy je symbolem dědičného hříchu, sváru, ale i sadu, který dával sladká jablka a o který rodina Francových přišla na přelomu čtyřicátých a padesátých let.

Některým postavám zde autorka ponechala jejich skutečná jména, stejně tak zde nacházíme i přerovské reálie (továrna Juta, Velká Dlážka, Škodova ulice). Obě knížky byly brzy vyprodány a dočkaly se dotisku.

Tento úspěch ji přiměl k pokračování „volné historické trilogie“. Tak vznikla kniha nazvaná Svatojánské ořechy. Příběh je zasazený do konce padesátých let do Dluhonic, vesnice rozdělené z jedné strany železnicí a z druhé strany chemičkou.

Dětský karneval ve Smržicích rozdováděl děti i rodiče. Podívejte se

Dalším zásahem byla kolektivizace, kdy rolníci museli pod tlakem odevzdat půdu a vstoupit do JZD. Ve vesnici se mluvilo čuháčtinou, jakýmsi podnářečím hanáčtiny.

Rukopis autorka dokončila začátkem ledna a kniha by měla brzy vyjít. Napsat tyto knihy nebylo samozřejmě snadné. Studovala kroniky, dobový tisk a hovořila s pamětníky.

Svět dětství a cesta k literatuře

Lenka Chalupová také vzpomínala na svoje dětství a rodiče. Tatínek pochází z Němčic nad Hanou a maminka z jižních Čech – z Třeboňska. Právě tam byl její otec na vojně.

Potom se usadili v Přerově a pracovali v Přerovských strojírnách. Už od dětství ji zajímalo, co si lidé povídají. Byla zvídavá.

FOTO: Svatý Hostýn láká svou magickou atmosférou. Podívejte se

Od osmi let si začala různé příběhy zapisovat. Byla také vášnivou čtenářkou. Knižní čtvrtky pro ni byly velkým svátkem. Na tehdejší SEŠ nebyla přijata a proti své vůli a humanitnímu zaměření absolvovala v roce 1991 strojnickou průmyslovku.

V témže roce nastoupila jako elév do Přerovského deníku. Později dálkově vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2011 je vedoucí komunikace a tiskovou mluvčí přerovského magistrátu.

Miluje celý proces tvoření

Otázky se na ni doslova sypaly, vždyť zde byly přítomny její čtenářky a také krajanky. Dala nahlédnout i do své tvůrčí dílny.

„Nepíšu každý den, ale tak dvakrát týdně po večerech a o víkendu. A psaní si fakt užívám. Píšu u televize, s notebookem na klíně, obvykle si pustím nějaký starý černobílý film a popíjím kafe. Pustím uzdu ve své fantazii. Psaní je pro mě radost, relaxace i odpočinek,“ popsala spisovatelka a dodala, že její knihy vycházejí už řadu let v nakladatelství Čas a že na knize pracuje kolem pěti měsíců.

FOTO: Dřevěný barokní kostel ve Velkých Karlovicích je krásný i pod sněhem

Potom ji dává číst mámě, kamarádce a v případě historických románů i třem historikům z přerovského muzea a archivu, kteří se vyjadřovali k věcné správnosti.

V závěru proběhla autogramiáda. Zájemci si také mohli poslední knižní novinky Lenky Chalupové zakoupit a nechat autorkou podepsat. Pro doplnění dodejme, že první beseda se spisovatelkou Lenkou Chalupovou se konala před sedmi lety v Národním domě.

Hana Bartková

Prostějovský Cipísek oslavil 24. narozeniny. Nechyběl dort, bublinky ani balonky

RETRO: Zlaté časy dětských promítaček a pohádek na diafilmech. Vzpomínáte?