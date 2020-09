Transfuzní stanice v Nemocnici Agel Přerov připravuje na poslední zářijové úterý 29. září akci pro dárce krve nazvanou Odběr darovaný od srdce, která se koná u příležitosti Světového dne srdce.

Nemocnice Agel Přerov - darování krve. | Foto: Nemocnice Agel Přerov

Darovat krev může přijít každý občan ve věku ve věku od 18 do 65 let (prvodárci ve věku do 60 let). „Podmínkou je to, aby se člověk cítil zdravý a nebyl v pracovní neschopnosti,“ informoval MUDr. Štefan Repovský, primář hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Přerov. Jak doplnil, krev mohou darovat i lidé, kteří v minulosti prodělali onemocnění způsobené koronavirem.