„V roce 2004 jsem jela na seminář canisterapie, kde byla mimo jiné i praktická ukázka. Přivedli k pejskovi holčičku s mozkovou obrnou a ta si dvacet minut užívala naprosto jiný svět. Blahodárnost kontaktu se zvířetem byla vidět na první pohled. Já si řekla, že toto je právě to, co chci dělat,“ vzpomíná Lucie Polášková (tehdy Tomková), která v naší škole canisterapii zavedla.

A my jsme rádi, že od té doby máme ve škole kamaráda, který „dělá psí oči“ a „má studený čumák“.

A že se jich za těch 17 let vystřídalo! Lucie s dojetím vzpomíná na labradora Cezara, který s ní začínal v letech 2004–2007.

„Byl to neskutečný dobrák, kamarád, parťák. Byl výjimečný. A taky byl první!“ Všestranná fenka Afra si mezi lety 2007 a 2010 dokonce zahrála s dětmi v několika divadelních hrách. Vystřídala ji zachráněná fenka zlatého retrívra Andělka, která milovala děti a volný pohyb. Rozdávala dětem radost až do roku 2017. V roce 2013 se k ní přidala maličká Elba, fenka německého špice. Ta se ráda hladila, česala a mazlila. Po napadení a pokousání cizím psem ale musela canisterapii v roce 2017 ukončit.

Od září 2017, tedy již pátým rokem, praktikuje na naší škole „léčbu psem“ canisterapeutka Renáta Kratochvílová se psem Ronem. Je to výmarský ohař, a ač je to lovecké plemeno, je velice přítulný, miluje lidi – a děti obzvlášť. A že je to oboustranná čirá radost, to je patrné z fotografií.

„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali, a kterému bychom více důvěřovali,“ říká britský archeolog a antropolog Nicholas Saunders. Za toto poznání patří velikánský DÍK Lucii Poláškové, zakladatelce canisterapie v naší škole.

Blanka Prudilová

