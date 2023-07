Den plný zážitků čekal v pátek 13. června v Domově pro seniory v Radkově Lhotě nejen klienty, ale i zaměstnance, rodinné příslušníky a ostatní hosty.

Domov pro seniory Radkova Lhota slavili půlkulaté výročí. | Foto: Martina Matějíčková, se souhlasem

Konal se totiž 3. ročník Seniorfestu a zároveň oslava 65. výročí založení Domova a sjelo se opravdu velké množství návštěvníků.

Dopoledne patřilo studentům Střední školy gastronomie a služeb v Přerově, kteří náš Domov navštívili již podruhé. Rozmanitými účesy a dokonalým líčením tak udělali našim klientkám velkou radost a ty se tak s novou vizáží mohly vrhnout do víru oslav.

Velké poděkování patří studentům i vedení školy za tuto milou spolupráci, ve které hodláme i nadále pokračovat.

Odpoledne již patřilo zábavě a ta se opravdu povedla i díky počasí, které nás nezradilo, přestože předpověď nebyla příznivá.

Snad to bylo i mší svatou, která byla sloužena pod širým nebem za zemřelé klienty i zaměstnance Domova, kterou pěvecky doprovázel Sbor sv. Huberta z Loučky.

K tanci a poslechu vyhrávala kapela Moravská Veselka, vystoupil Klub aktivních seniorů z Radslavic a folklorní soubor Mateřské školy v Dřevohosticích.

Pro malé návštěvníky byla připravena relaxační zóna plná her a osvěžení v podobě bazénků a lehátek. Neustále rušno bylo u mobilní salaše, kterou přivezla paní Gabriela Žitníková z Občanského sdružení Bludička.

Tady si mohli zájemci pohladit jehňátka, vyzkoušet si pastýřský kožich či dojení na ovčím trenažéru, předení na kolovrátku nebo si vyrobit z vlny vílenku.

Tradičně nechyběl prodej výrobků z dílny našich klientů, kterým vždy chceme podpořit dobrou věc. Tentokrát příspěvek putoval na zřízení pamětní desky pro kněží – rodáky z Nahošovic.

Hodně úspěchů a spokojených klientů popřáli našemu Domovu do dalších let i 1. náměstek hejtmana olomouckého kraje Ivo Slavotínek a bývalý ředitel Emil Skácel, který vedl toto zařízení téměř 30 let.

Děkujeme všem sponzorům a zaměstnancům, kteří se na organizaci a přípravě této akce podíleli.

Martina Matějíčková