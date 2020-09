Celá tato akce byla iniciována OV KSČ za asistence tehdejších představitelů uličního výboru. Vše bylo zdůvodňováno - legendováno s tím, že budova obřadní síně je stará a že může ohrozit veřejnost.

Tehdejší stranické orgány KSČ měly v plánu místní židovský hřbitov zničit celý a pachatelé tohoto zločinného jednání doposud žijí.

V první polovině 90. let bylo zjištěno poškození jižní části obvodové zdi hřbitova. Do zdi byly proraženy otvory a do těchto otvorů byly zazděny trámy, které nesly střechu garáže. Zdivo - koruna zdi byla nad proraženými otvory rozebrána a tím do zdiva zatékalo.

Postupně byly na obvodovou zeď přistavovány další přístavky, které zasahovaly do kamenného zdiva. Toto bylo od počátku bezohledné, podlé a především trestuhodné jednání a poškození kulturní památky lidmi, kteří sousedí s pozemkem židovského hřbitova.

Nutno zmínit, že se jedná o výrazné podporovatele předlistopadového - komunistického, zločinného režimu. Od roku 1992 jsem se stal pověřeným správcem tohoto židovského hřbitova a na poškození jsem upozornil představitele ŽNO v Olomouci o čemž mimo jiné svědčí písemné dokumenty.

V roce 1992 byl podniknut noční útok na tento hřbitov a to tak, že byly pomalovány desítky hrobů nacistickými hesly a nápisy. V té době jsem byl důstojníkem BIS a věc se intenzivně šetřila. Pachatelé tohoto útoku nebyli dopadeni, ale operativní cestou bylo zjištěno důvodné podezření, že za útokem stála organizace Komunistického svazu mládeže.

Zmíněné poškození obvodového zdiva po letech dosáhlo takové úrovně, že se kamenné zdivo po celé délce nezákonně postavených přístavků začalo bortit.

Celá věc je ve stádiu vyšetřování, ale já jsem přesvědčen, že to je mimo jiné naprosto jednoznačný důkaz neúcty ke kulturní památce a také k zesnulým, kteří si v životě prošli nesmírným utrpením.

Vladimír Hučín, válečný veterán 3. odboje,

předseda Konfederace politických vězňů v Přerově