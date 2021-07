Do Staroviček jezdím už dva roky pravidelně, když levandule začne kvést, a pak když je farma v plném květu. Letos vše kvete později, proto jsem tam byl minulý pátek a brzy se na farmu chystám znovu. Farma mne zaujala tím, že nepotřebujeme jezdit do ciziny, že tu krásu světa máme doma.

I u nás doma, na jižní Moravě, máme své Provensálsko. Líbí se i zaměření farmy, hospodaření v souladu s přírodou. Mohu také všechny ujistit, že nedávné zprávy o stěhování farmy nejsou pravdivé, ve Starovičkách zůstává.

Petr Fojtík

Praktické informace:

Levandulová farma již zahájila sezonu, pro návštěvníky je otevřená denně od devíti ráno do osmi večer (od 26. července do konce sprna do pěti odpoledne). Pole jsou zavřená jen v případě špatného počasí, o nutném uzavření farma informuje na svém webu a sociálních sítích. Vstupné na pole je šedesát korun pro dospělé, dvacet korun pro děti starší šesti let, mladší mají vstup zdarma.