Halloween neslaví jen lidé, ale i zvířata. Můžete se o tom přesvědčit v Zoologické zahradě Zlín, kde si pracovníci zahrady připravili pro návštěvníky krásnou, děsivě laděnou, výzdobu. Dalšími obyvateli zahrady jsou kromě zvířat i kostlivci, čarodějnice, duchové a samozřejmě i dýně, které k svátku Haloween neodmyslitelně patří. Děkujeme paní Vejrostové z Boskovic za příspěvek.

Krásná podzimní výzdoba krášlí exteriér Zoologické zahrady ve Zlíně. | Foto: Petra Vejrostová

V zoo měli Halloween výzdobu a krásně to ladilo s podzimními barvami, proto jsme se rozhodli to tam navštívit. Měli to perfektně udělané.