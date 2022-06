FOTO: Taneční maraton Dance Evolution roztančil přerovskou Sportovní halu

Všudypřítomná chytlavá, rytmická hudba, nápadité choreografie a především více než tisícovka skvělých tanečnic a tanečníků v pestrých kostýmech. To vše charakterizovalo nepostupový taneční maraton s názvem Dance Evolution, který v sobotu 21. května do slova a do písmene obsadil Sportovní halu U tenisu v Přerově. Za reportáž velmi děkujeme Dagmar Mlčákové.

Dance Evolution 2022 v Přerově. | Foto: Dagmar Mlčáková