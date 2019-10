Po příjezdu do Paříže jsme se vydali na pěší prohlídku městem z náměstí Trocadéro směrem k Eiffelově věži. Slavná Eiffelovka stále okouzluje svou monumentálností a zejména nádherným výhledem na celou Paříž. Většina z nás zvolila cestu výtahem do 3. patra, abychom z třísetmetrové výšky měli Paříž jako na dlani.

Následovala projížďka parníkem Bateaux-mouches po Seině s komentovaným výkladem o památkách Paříže ve francouzštině a angličtině. Dále naše pěší procházka pokračovala kolem mostu Alexandra III, zdobeného pozlacenými sochami, kolem Velkého a Malého paláce na luxusní bulvár Champs-Elysées, náměstí Concorde a ulici Rivoli s malebnými arkádami, kavárnami a obchůdky se suvenýry. Zmoženi únavou jsme si odpočinuli v Tuillerijských zahradách. Večer nás autobus odvezl na ubytování v hotelu F1.

Druhý den jsme ihned po snídani odjeli do Versailles – královského sídla proslulého zámkem a zahradami. Navštívili jsme interiér zámku (Zrcadlová galerie, králova ložnice – místo, kde zemřel Ludvík XIV., ložnice královny, reprezentační místnosti).

Cestou zpět do Paříže jsme se zastavili v moderní čtvrti la Défense s obdivuhodnou stavbou la Grande Arche, do které by se údajně vešla celá katedrála Notre-Dame, zhlédli jsme moderní mrakodrapy z betonu, oceli a skla, pořídili pár fotek a zájemci měli možnost nakoupit si v obchodním centru.

Odpoledne jsme zavítali na Montmartre, kde jsme na bulváru Clichy viděli slavný kabaret Moulin Rouge, pak jsme vystoupili k bazilice Sacré-Cœur a došli na náměstí malířů – Place du Tertre.

V úzkých spletitých uličkách Montmartru byla opět možnost nákupů drobných suvenýrů. Nebo se jen tak zastavit v kavárně na dobré kávě a vychutnat si atmosféru kdysi bohémské čtvrti, ochutnat něco k snědku v místních malebných restauracích nebo jen v rychlém občerstvení McDonald´s či KFC – po celodenním náročném programu totiž všem docela vyhládlo!

Třetí a poslední den našeho pobytu v Paříži jsme zahájili prohlídkou muzea v Louvru. Zhlédli jsme nejen slavnou Monu Lisu – La Joconde, Venuši z Miló a Niké Samotráckou, ale i řadu dalších exponátů – dále už každý dle vlastního zájmu a vkusu.

Odpoledne jsme se procházeli v Latinské čtvrti, prohlédli jsme si Pathéon, kapli Sorbony, zastavili se v Lucemburských zahradách, kde v Lucemburském paláci sídlí Senát. Krásnou tečkou na konci našeho pobytu byla okružní jízda večerní Paříží po Champs-Elysées, kolem Vítězného oblouku se zastávkou na Trocadéru – poslední fotky s Eiffelovkou a pak už odjezd směr Německo a ČR.

Žáci hodnotili zájezd velmi pozitivně. Obohatili si své znalosti z kultury a historie, vyzkoušeli si své komunikační dovednosti v angličtině a někteří i ve francouzštině. Paříž se zkrátka všem moc líbila!

Magda Štukheilová