Celkem 36 soutěžících ze 14 SOŠ z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje i z partnerské školy ze slovenských Topolčan si změřilo své síly v odborně zaměřené jazykové soutěži.

Výkony účastníků byly výborné a ti nejlepší dosahovali úrovně C1. Vyhlášeno bylo 13 nejlepších v kategorii jednotlivců, nejlepší škola a vítězové jednotlivých částí soutěže (the best reader, the best listener, the best speaker).

Pro učitele, kteří na soutěž doprovázeli své žáky, byla připravena prezentace titulů nakladatelství Oxford UP.

Věříme, že soutěžící odjížděli nadšeni a že je tato akce motivovala k ještě většímu zájmu o studium odborné angličtiny. A právě to je náš cíl.

Lenka Koupilová