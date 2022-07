GJB-SPgŠ je koordinátorem projektu Erasmus + KA2 nazvaného Cultural Heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations. V rámci projektu došlo ke třem mezinárodním setkáním na třech partnerských školách, ve městě Capua v Itálii v roce 2019, v Plasencii ve Španělsku v dubnu 2022 a v Přerově v květnu 2022.