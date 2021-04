Za pokladem bandity Matouše nebo na Vesmírnou misi se můžou během letních prázdnin vydat děti, které se rozhodnou pro jeden z pobytových táborů v krásném prostředí Hostýnských vrchů. Užijí si táborovou hru a každý den plný akce.

Středisko volného času Atlas a Bios chystá dětem zajímavé prázdniny. | Foto: archiv SVČ Atlas a Bios

Do přírody, do kuchyně Masteršéfa, do výtvarných dílen, na nejrůznější sportoviště, i za zvířaty se během letních školních prázdnin se zase podívají účastníci některého z příměstských táborů.