Pro nás začala ta pravá nákupní horečka. Sehnat dárky a všechny zabalit do vánočních papírů.

Vánoční nadílka proběhla 17. prosince 2022. Do dětských domovů jely členky Spolku žen paní Liběna Hrešková a Ilona Dopitová, která zajistila dopravu dárků, za což ji patří velký dík.

Nadace Adélka, která plete pro děti do porodnic i ústavů, děkuje všem dárcům

Z obce jsme vyjely kolem oběda a zamířily do dětského domova Lipník nad Bečvou. Jakmile nás děti spatřily, začaly skotačit a tahaly nás za rukávy, jelikož se nemohly dočkat nadílky.

S námi na návštěvu přišel i Aleš Jakubec, člen rady Olomouckého kraje. Letos jsme přivezly mnoho vánočních dárků, které jsme ukládaly pod stromeček.

Rudolfova mincovna i vtipné historky. Takový byl silvestrovský hrad Šternberk

Jakmile to děti viděly, zůstaly stát s pusinkami dokořán a jen očičkami sledovaly, který dárek je právě jejich. Děti nám zazpívaly koledu a už se těšily až zazvoní zvoneček a budou se rozdělovat dárky.

Dárků se ujal pan Aleš Jakubec a Liběna Hrešková. Po rozdání dárků čekalo na děti ještě mnoho krásných společných dárků ve formě společenských her.

Děti byly nadšené, neboť dostaly to, co si přály. Každý by měl vidět ten úžas a údiv dětí. Objetí a radost právě těchto dětí, je ten největší dárek. Po rozdání posledního balíčku jsme se rozloučily a rozjely se do dalšího dětského domova v Plumlově.

TIP NA VÝLET: Nejoblíbenější místo světa aneb Krajinou pod Kralickým Sněžníkem

Na Plumlov letos přijel i dětský Domov Konice. Přivítaly nás nejen tety, ale i sám pan ředitel tohoto zařízení.

Také do tohoto domova jsme dovezly spoustu dárků, které jsme ukládaly pod stromeček. Letos jsme před samotnou nadílkou pozvaly i kouzelníka – Mág Radekr, který dětem ukázal nejedno úžasné kouzlo.

Tímto krásným vystoupením zaujal nejen děti, ale i přítomné dospělé. Za svůj výkon byl odměněn bohatým potleskem. Kouzelníkovi patří velké poděkování, jelikož celé vystoupení udělal zdarma.

RETRO: Čím zdobíme vánoční stromek už desítky let. Poznáte své rodinné poklady?

Po vystoupení jsme se všichni odebrali ke stromečku, kde již netrpělivě děti pokukovaly po dárcích, které byly pod stromečkem. I tady byla velká radost z dárků.

Ondra, jehož srdíčko si získalo naše sympatie, nás objímal jakou měl radost. Tento chlapec se chtěl nejen pomazlit, ale i obejmout.

Právě láska těmto dětem moc chybí. Děti a jejich reakce i tady byly úžasné. Po rozdání dárků jsme se rozloučily a pomalu se ubíraly k domovu.

OBRAZEM: Předvánoční procházka hukvaldskou oborou, která byla prostě krásná

Při odchodu slova Ondry mě vždy dostanou, teto mám tě tak strašně rád a nechci, abys odjela.

Při těchto slovech mi tekly slzy a říkám si, že to je to krásné, co pro tyto děti můžeme udělat. Rozzářené oči těchto dětí, jsou největší odměnou.

Děkujeme všem kamarádům, sponzorům a partnerům, kteří nám pomohli udělat dětem krásné Vánoce.

Liběna Hrešková,

Spolek žen Rouské

Ochrnutý František, vězeň ve svém těle. Přátelé z Hranic pro něj založili sbírku

FOTO: Unikátní skvost Prostějovska aneb Jak šel čas plumlovským zámkem