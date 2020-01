V letošním roce se nadělovalo v dětském domově Lipník nad Bečvou a na Plumlově. Právě na Štědrý den jsme chtěly splnit nejedno dětské přání a obdarovat opuštěné děti, které v domovech zůstaly právě v tento den a zpříjemnit jim čekání na Ježíška.

Letos jsme nadělovaly již v sobotu 12. prosince 2019. Z obce jsme vyjely kolem oběda a zamířily do dětského domova do Lipníku nad Bečvou. Před domovem nás již čekal strejda a paní ředitelka tohoto zařízení, kteří nás velmi pěkně přivítali. Jakmile nás děti spatřily, začaly skotačit a tahaly nás za rukávy a už se nemohly dočkat nadílky.

V tomto domově mají menší děti a právě ti se nemohli již dočkat nadílky. S námi na návštěvu přišli i hosté, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys a místostarosta města Hranic Daniel Vitonský. Letos jsme přivezly mnoho vánočních dárků, ale i jedno velké překvapení.

Dárečky jsme ukládaly pod stromeček. Jakmile to děti viděly, zůstaly stát s pusinkami dokořán a jen očičkama sledovaly, který dárek je právě jejich. Děti nám zazpívaly koledu a už se těšily až zazvoní zvoneček a budou se rozdělovat dárky.

Dárků se ujali hosté a začala nadílka. Po rozdání dárků čekalo na děti ještě jedno překvapení a to hrací tužka od Albi, kterou si všichni děti moc přáli. Z dárků byli nadšené, neboť dostali to co si přáli. Snažili jsme se jim splnit všechna přání. Přála bych vám vidět ten úžas a údiv dětí. Obětí a radost právě těchto dětí, je ten největší dárek. Po rozdání posledního dárku jsme se rozloučili.

Na štědrý den jsme se rozjeli do dětského domova na Plumlově. Do tohoto domova s námi šel sám hejtman Olomouckého kraje, pan Ladislav Okleštěk a tajemník hejtmana Olomouckého kraje pan Vladimír Lichnovský. V letošním roce s nami přijel i jeden z partnerů našeho spolku pan Jaroslav Krajíček. Přivítaly nás nejen tety, ale i sám pan ředitel zařízení.

I do tohoto domova jsme dovezly spoustu dárků, které jsme ukládaly pod stromeček. Pan hejtman donesl dětem taky dárky, které dal pod stromeček. Po zazvonění zvonečku vešly děti, které už netrpělivě pokukovaly po dárcích, které byly pod stromečkem. I tady byla velká radost z dárků. Ondrášek, jehož srdíčko si získalo naše sympatie nás objímal jakou měl radost. I tento chlapec se chtěl nejen pomazlit, ale i obejmout. Právě láska těmto dětem moc chybí. Tety se o děti moc dobře starají, ale mateřskou lásku jim nikdo dát nemůže. Osudy některých dětí jsou otřesné.

I v tomto domově na ně čekalo nejedno překvapení. Děti a jejich reakce i tady byly úžasné. Po rozdání dárků jsme si s panem hejtmanem a dětmi šli chvilku posedět nad nadělenými dárky. Věřte nebo ne, ale byl to nádherný pocit vidět, jak si dokážou i pánové získal nejedno srdíčko právě těchto dětí.

Radost dětí a jejich obětí nás vždy dohání k slzám o to víc, když Vám řeknou teto mám tě tak moc rád. Většina dětí nás šly vyprovodit až k autu a říkali, teto vem si mě sebou, právě tato věta nás dostala, tak, že nám ukápla nejedna slza….musely jsme slíbit, že opět přijedeme.

Všechny dárečky byly pořízeny za pomoci Olomouckého kraje, vás kamarádů, sponzorů a partnerů. Všem moc děkujeme.

Rozzářené oči těchto dětí, je tou největší odměnou.

Liběna Hrešková