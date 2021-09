Samotný závod odstartuje 28. října ve 14 hodin Závodí se na trati dlouhé 10 km, děti běží 3,3 km a startují ve stejný čas. Registrace proběhne od 10 do 13.30 hodin v přerovské sokolovně.

Díky T. J. Sokol Přerov se i široká veřejnost můžete letos přidat k jednomu ze čtyř desítek závodů po celé České republice i v zahraničí! Stačí se do 20. října zaregistrovat na www.behrepublikyid.cz , vyplnit potřebné údaje a uhradit registrační poplatek.

V sedmi městech startovalo na tratích měřících celkem více než 1700 km s cílem v Praze přibližně 8500 běžců. Česká obec sokolská proto o sto let později navázala na tuto akci a připomenula si 28. říjen sérií běhů pořádaných po celé republice. Tradice tak byla obnovena a pokračuje dodnes.

Nápad oslavit vznik republiky pohybem se už v sokolské historii jednou objevil. U příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky v roce 1919 připravili sokolové do té doby nevídanou sportovní akci, která umožnila účast velkého počtu sokolů a sokolek z měst i z venkova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.