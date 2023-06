Zvolání z dávného hitu Karla Hály jsme nemohli dostat z hlavy od chvíle, kdy v ředitelně SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4 zazvonil telefon s informací, že jsme vyhráli. V čem?

SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka vyhrála zájezd do Prahy v projektu Veselé zoubky. | Foto: Se souhlasem Aleny Digaňové

Ve výtvarné soutěži preventivního programu „Veselé zoubky“ společnosti dm drogerie markt s.r.o. Pravidelně každý rok plníme úkoly tohoto programu a posilujeme tak návyky žáků v péči o svůj chrup.

Letos jsme se zapojili i do soutěže o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“. A vyhráli jsme! Co? Zájezd na divadelní představení do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze.

Radost vystřídaly obavy, zda žáci náročnou cestu vlakem zvládnou, ale nechtěli jsme je o tento zážitek připravit. Ve středu 7. června ráno začal pro žáky den plný zážitků.

Pro některé to byly zážitky dosud nepoznané – dlouhá cesta vlakem, život velkoměsta, památky a objekty, které znali jen z vyprávění a obrázků, metro a v neposlední řadě krásné divadlo s kouzelnými loutkami. Čas zbyl i na sladké posezení v cukrárně a nákup dárečků.

A tak „Veselé zoubky“ vyloudily na tvářích dětí široký úsměv, stejný jako na našich soutěžních obrázcích.