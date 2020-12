Před zahájením mše svaté, skauti rozdávali betlémské světlo u kostela, kde je obecní betlém. Zapalovali lidem svícny, kahany, každému, co si kdo přinesl.

Skauty před kostelem přivítal pan farář Tomáš Klíč, spolu s ministranty, kteří přišli se svícny. Pak všichni odešli do kostela, kde zapálily svíčky.

Pan farář skautům požehnal a poděkoval. Mimo jiné řekl: „Betlémské světlo, které nosí skauti do našich domovů je jako poselství míru. Aby s tím světlem vstoupily tyto vzácné dny do lidských příbytků i do srdcí všech lidí dobré vůle.“

Lidé, kteří si vzali od skautů betlémské světlo domů, snaží se jej uchovat až do Štědrého dne. Ten, kdo doma používá plynovou karmu, je nejlepší světlo zapálit v ní, protože tam bude světlo svítit celý rok.

Jan Teimer