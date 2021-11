Šikovné děti z brodecké mateřinky tvořily skřítky i draky. Teď je vystavují

Čtenář reportér Čtenář





FOTOGALERIE/ Mateřinka v Brodku u Přerova láká na podzimní výstavu. Ta je ke zhlédnutí od pondělí 1. do čtvrtku 4. listopadu, a to v době od 13 do 16 hodin. Za krásné snímky i reportáž děkujeme paní ředitelce mateřské školy Ivě Řezníčkové a Janu Teimerovi.

Podzimní výstava v MŠ Brodek u Přerova. | Foto: Jan Teimer