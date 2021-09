Zhruba stovka seniorů z obcí mikroregionu Moštěnka se v úterý 14. září sjela na zámek do Dřevohostic, kde se pro ně uskutečnilo vůbec první Senior sympozium. Na programu byly besedy, přednášky i zdravotní poradna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.