Konečně se zase scházíme. Všichni jsme z jedné vesnice a často se vídáme.

Senioři z Rokytnice. | Foto: Marie Balková

Není to však takové, jako když se sejdeme u jednoho stolu, popovídáme si,ochutnáme, co kdo přinesl, zapijeme to něčím dobrým a ještě si zahrajeme Petanque.