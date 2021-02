Pulčínské skály jsou největším skalním městem moravské části Karpat. Jsou tvořeny skalními stěnami, kamenným mořem, sutěmi a pseudokrasovými jevy.

V zimním období se v kaňonu Ancona (také se mu říká Propadlý hrad) tvoří ledové rampouchy jedinečné svým zbarvením s odstíny žluté, oranžové až hnědé barvy. To je způsobeno mikroskopickou sněžnou řasou, která žije v ledu. Ledopády se tvoří v závislosti na počasí a svého vrcholu dosahují obvykle v únoru či na počátku března.

Letošní průběh zimy jejich tvorbě zatím příliš nepřispívá, ale to se ještě může změnit s příchodem mrazivých dnů.

Nejsnáze jsou ledopády dostupné z osady Pulčín, která je součástí obce Francova Lhota. Do Pulčína vede přístupová komunikace, na kterou odbočíte ze silnice I/57 na okraji Lidečka.

V centru Pulčína je pro motoristy k dispozici nevelké, veřejně přístupné (placené) parkoviště. Pozor – o víkendech se často rychle zaplní.

K ledopádům nechoďte po turistických trasách přes skalní město, ale kolem kaple sv. Ducha směřujte na cyklotrasu č. 6117 značenou modrožlutým pruhem. Ta vede na okraj lesa, kde stojí dřevěné turistické odpočívadlo. V lese trasa pokračuje necelých 500 metrů po směrových šipkách, které vedou k ledopádům. Z centra Pulčína k ledopádům a zpět je to asi 5 km.

Ledopády leží ve vzácné přírodní rezervaci, což vyžaduje od návštěvníků ohleduplné chování. Je nutno dbát osobní bezpečnosti – pohyb v hornatém zimním terénu vyžaduje zejména pevné boty.

Zdatnějším turistům lze doporučit žlutě značenou turistickou trasu vedoucí do Pulčína od železniční stanice Horní Lideč. Osm km dlouhá trasa nabízí zajímavé výhledy do krajiny, zejména o víkendech se vyhnete možným problémům s parkováním.

Kdo se nechce vracet do Horní Lidče, může po prohlídce ledopádů pokračovat na sever lesní cestou po cyklotrase č. 6117 směrem do Zděchova s cílem na železniční stanici Huslenky nebo železniční stanici Lužná u Vsetína. Úsek od Pulčínských skal do obou míst vede převážně klesajícím terénem a je dlouhý cca 9 km.

Ledopády jsou každoročně přístupné jen od 1. ledna do 15. března.

Zdeněk Urbanovský,

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy