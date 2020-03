V naší škole se jedná již o 6. mezinárodní projekt, každý projekt však přináší mnoho nového a na naše nové partnery jsme byli velmi zvědaví a těšili jsme se po téměř dvou letech příprav na osobní setkání. Naše partnerské školy jsou v tomto projektu dvě odborné školy z německého města Bad Mergentheim (ze spolkové republiky Baden-Württemberg) a ze severoitalského města Borgomanero, ležícího v blízkosti krásného jezera Lago di Maggiore, kteří mezinárodní projekt prožívali poprvé.

Naši hosté byli studenti zdravotnických a technických oborů a cestovního ruchu a byl pro ně připraven bohatý program. Ve škole byl program z části odborný: v učebně výpočetní techniky studenti zpracovávali projektový úkol a připravovali turistickou aplikaci o krásách svých měst a v odborné učebně ošetřovatelství se do výuky zapojila děvčata z německé zdravotnické školy a posléze se všichni společně vypravili na exkurze do nemocnice v Novém Jičíně.

Vysokou úroveň vybavení nemocnice Agel pak hodnotili všichni účastníci, kteří se na chvíli proměnili v mladé mediky v bílých pláštích, návlecích, ochranných rukavicích, čepicích.

Velkým zážitkem pro naše hosty byla kreativní práce ve výtvarné dílně, kde si mohli vyrobit svůj vlastní originální batůžek. Pro všechny zájemce byla připravena výtvarná aktivita, kde si vyzkoušeli tradiční tureckou Ebru techniku mramorování s barvami na hladině.

Nejprve si všichni vyzkoušeli dekorování papíru a plátna a následně si otiskli tento dekor na textilní tašku, kterou si odvezli sebou domů jako dárek. Na předání dárku, který ještě musel schnout a projít tepelnou úpravou se studenti několikrát dotazovali a byli evidentně odhodlání na svůj výrobek nezapomenout, že by bez něj opustili naši školu bylo zcela možné.

Překvapením pro naše hosty byla i rozsáhla hudební činnost našich studentů, za „neuvěřitelné, profesionální a famózní“ označili vystoupení našeho sboru Datio, který je v pondělní ráno u nás ve škole vítal. K úžasu je pak znovu přivedla školní kapela Crazy Daisy, která hrála k poslechu i tanci v úterý večer a prolomila všechny ledy.

Nádherný zpěv našich děvčat a schopnost všech členů kapely hrát na několik nástrojů vzbudila velký obdiv a nekončící aplaus všech přítomných.

Studenti bydleli v našem domově mládeže, večer měli k dispozici školní tělocvičnu i další prostory k setkávání a projektem žila celá škola – zpívala, tancovala, sportovala, konverzovala …

Pro naše i zahraniční studenty jsme připravili také řadu poznávacích aktivit – procházku v Odrách, malý výšlap na Veselskou rozhlednu. Pohled z výšky se natolik líbil, že jsme byli dotázání, zda lze jít také přímo v Odrách na hodinovou věž základní školy a moc děkujeme kolegům, kteří nám i tento výstup umožnili.

Výlety se konaly také do Olomouce a Ostravy, kde jsme se naopak ponořili do hlubin dolu Landek. Naplněný týden byl ukončen společnou návštěvou Prahy, odkud pak cesty všech zamířily k domovům.

Veliké poděkování patří všem našim pedagogům, paní koordinátorce Silvii Večeřové a všem účastníkům našich bohatých aktivit,kolegům jazykářům, informatikům, muzikantům, výtvarníkům, dramatikům, sportovcům, zdravotníkům, organizátorům a fotografům, cukrářkám, kuchařkám a všem, kteří obětavě suplovali a paním vychovatelkám - prostě všem. Veliké díky.

Zahraniční studenti i kolegové byli nadšení a překvapení a děkovali za každý den a bohatý program a spoustu zážitků. A měli i malé nešťastné chvilky, že oni nám (ve svých krásných městech) nebudou mít co nabídnout … že tak krásný program připravit neumí a pomoc celé školy si neodvažují předpokládat.

Jsem moc ráda, že pomoc našich kolegů je u nás téměř samozřejmostí, byť to samozřejmé zdaleka a vůbec není. A ještě jeden milý postřeh si zahraniční kolegové pedagogové nenechali pro sebe, a to, že máme nejen moc šikovné, ochotné a pracovité, ale také moc krásné studentky i paní učitelky. A to my máme.

V tuto chvíli po krásném, ale náročném týdnu přichází výdech a začíná příprava našich cest do lázeňského města Bad Mergentheim a turistického města Borgomanero, které nás čekají v příštím školním roce. Nyní však již jen: na shledanou, auf Wiedersehen a Arrivederci.

Pavla Hostašová

Ohlasy našich studentek



Erasmus byl jedním slovem nádherný. Měla jsem strach, jaké to bude a jací oni budou. Mé obavy se nevyplnily a jsem moc ráda. Němci i Italové byli úžasní. Nebáli se s námi bavit, zeptat nebo si z nás udělat srandu. Našli jsme si mnoho nových přátel. Nic takového by se nestalo bez naší paní ředitelky a paní učitelky Večeřové. Moc děkujeme! Všechno vyšlo na výbornou a moc jsme si to užili. Něco jsme se i naučili a nebáli mluvit anglicky. Takže ještě jednou Velké Díky!

Simča Zátopková

Celý týden byl úžasný. Pro mě je to zkušenost na celý život. Našla jsem si nové kamarády. Myslela jsem, že bude s nimi těžké komunikovat, ale nebylo. Moc pěkně se s nimi mluvilo. Naučila jsem se nové věci. Mám s nimi pár nezapomenutelných zážitků, dobrých zážitků. Lidi, které jsem tento týden potkala, patří mezi jedny z nejlepších lidí. Doufám, že se s nimi ještě někdy uvidím. Děkuji všem za tento úžasný týden.

Radka F.



Celotýdenní program Erasmus byl úžasný. Vážně jsem si to užila. Byla to zkušenost na celý život. Měla jsem strach, že nebudu vědět, jak poskládat větu, a hlavně z toho, že si nebudeme mít co říct, ale ukázalo se, že máme docela dost společného a smysl pro humor. Musím říct, že výlet do Prahy byl bezpochyby nejlepší. I za ten jeden den jsme toho zažili dost a poznali se víc. Ale přála bych si, aby tady byli ještě týden. Bylo to SPUER. Děkujeme

Pavla Rethyová



Výměnný pobyt Erasmus se mi moc líbil. Měli jsme celý týden skvělý program a plno nových zážitků a zkušeností. Jsem ráda, že Italové a Němci byli kamarádští a rádi se s námi bavili a do všeho zapojovali. Všechno krásně vyšlo a poznali jsme partu úžasných lidí, na které jen tak nezapomenu. Moc za všechno děkuji.

Johana C.



Ze začátku jsem se bála, jaké to bude a jestli se s nimi dokážu bavit. Nakonec to všechno ale dopadlo skvěle a našla jsem si nové kamarády. Italové i Němci byli strašně hodní a milí. Byla to dobrá zkušenost, jak si procvičit angličtinu a najít si nové přátele. Celý týden byl úžasný a moc děkuji za tuhle příležitost.

Aneta H.



Když jsem se přihlásila do projektu Erasmus, bála jsem se, že se s nimi nedomluvím anglicky, ale nakonec jsem se s nimi bavila. Díky tomu mám nové kamarády, s kterými se doufám ještě uvidím a začneme se více bavit. Celý ten týden byl úžasný. Strašně jsme si to užily a těším se na příští rok.

Markéta L.



Celý týden byl naprosto úžasný. Měla jsem strach, jací studenti k nám přijedou a zda si budeme rozumět, protože má angličtina není úplně nejlepší. Ale hned první den jsem se přesvědčila, že strach byl zcela zbytečný. Angličtina nebyl ničí mateřský jazyk, tudíž jsme na tom byli všichni stejně  Zažili jsme spoustu zážitků, máme stovky vzpomínek, na které jen tak nezapomeneme. Navštívili jsme několik krásných míst, třeba Olomouc, Ostravu, Nový Jičín a nakonec Prahu, kterou jsem si osobně užila nejvíc. Erasmus mi dal mnoho zkušeností, nové přátele a jsem moc vděčná, že jsem si to mohla zkusit na vlastní kůži a to vše díky naší skvělé paní ředitelce, která si dala tu práci a vše pro nás krásně zařídila. Také díky paní učitelce Večeřové, která nám věnovala veškerý svůj čas a doprovázela nás také na většině výletů. Už se těším, až se společně se studenty z Itálie a Německa znovu sejdeme.

Barča. M