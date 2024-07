V Praze se uskutečnil 17. všesokolský slet, který zaujal svou nesmírnou soudržností, krásou skladeb s úchvatnými obrazci, nadšením i emocemi, se kterými se můžeme setkávat od počátku sokolského hnutí. Všichni, kdo patří k Sokolu, jsou na to patřičně a právem hrdí.

Řada našich spoluobčanů však neví, že sokolové měli a mají blízko i ke kultuře. Mnoho pěveckých, tanečních, hudebních i divadelních spolků a loutkových divadel bylo a je odedávna nedílnou součástí sokola. Letošní sokolský slet začínal v Národním divadle Jiráskovou Lucernou v režii bratra Bohumila Gondíka, který amatérské herce ze sokolských jednot zapojil do tohoto klasického divadelního představení.

Představení se setkalo s velkým uznáním a bylo pro všechny krásným zážitkem. Přímým přenosem jej odvysílala i ČT.

Také pro děti byl připravený speciální program. Jednou z pěkných akcí byla vystoupení sokolských loutkových souborů v divadle Kampa.

V pondělí 1. července si jako první zahrálo loutkové divadlo Dr. Tyrš Sokola Čáslav ve spolupráci s loutkovým divadlem „Kašpárek" ze Sokola Pražského. Připravili si první ekologickou pohádku od Fr. Langra z roku 1925. Příběh loutkáři sehráli s marionetami.

Dne 2. července na Kampě hrálo sokolské loutkové divadlo „Frydolín“ ze Sokola Praha Hostivař, které si připravilo maňáskovou pohádku „O pejskovi a kočičce“. Jednalo se o milou a veselou klasiku od Josefa Čapka.

Další den 3. července se na scénu divadla Kampa dostalo jihočeské sokolské rodinné divadlo „Divoloď“ s malými paňáci. Jejich netradiční podání klasické pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ bylo pěknou ukázkou z dílny autora a principála divadla Jiřího Reindla. Nechyběl humor, živá hudba ani ponaučení.

Čtvrtek 4. července byl náš den, kdy se naše loutkové divadlo Sokola Přerov přestavilo s pohádkou „Míček Flíček“. Pohádka, kterou napsal Dr. Jan Malík je nadčasová. Míček Flíček je míček, který podle pohádkových zákonů ožije, mluví, skáče a je také veselý. Jako všechny děti ale někdy i zlobí a neposlouchá. Pohádku s písničkami si naše divadlo zahrálo s velkými marionetami.

Všichni i my loutkáři jsme se snažili přispět sletu, aby byl co nekrásnější a všestranný. A věříme, že se nám to povedlo.

Našemu snažení zdar.

Nazdar za loutková divadla

Marie Veřmiřovská

LD Sokola Přerov

„Přerovský Kašpárek“