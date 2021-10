Přerovské divadlo slaví 50 let. Vivat Dostavník!

Letos je tomu 50 let od vzniku amatérského divadelního souboru Divadlo Dostavník Přerov. Za padesát let uvedl desítky premiér hudebních komedií a do srdcí diváků se zapsal jako divadlo, které mluví, tančí a zpívá.

Jedno z nejúspěšnějších představení Divadla Dostavník Přerov posledních let od autorů Terry Pratchett – Zdeněk Hilbert „Maškaráda“. Jiráskův Hronov rok 2013. | Foto: archiv Divadla Dostavník