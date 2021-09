Jejich vystoupeni bylo to pravé, na které se ve Skaličce vždy těšíme. Nehráli dvě hodiny, ale pokračovali do noci. Nahradili obsluhujícím malou účast a i oni si Atom Rock užili.

Druhou srpnovou sobotu ve tři hodiny odpoledne se zaplnilo výletiště za sokolovnou. Opět nám ve Skaličce přálo i počasí a nic nebránilo hezkému posezení s písničkou. Celé odpoledne hrály živě tři kapely folk a rock, a to Atom Rock, B.R.K. a Domino.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.