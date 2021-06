Projektový den s názvem Paralympijský školní den je vzdělávací program, který má za cíl seznámit žáky a pedagogické pracovníky s problematikou osob se speciálními potřebami a získat pozitivní vztah ke sportu osob s postižením.

Naše skupina složená z žáků 8. a 9. třídy nejdříve absolvovala přednášku a videoprojekci s paní Evou Kacanu. Tato dáma, která je od svých třiceti let upoutaná na invalidní vozík po úrazu na lyžích, patří mezi nejlepší paralympioniky světa. Je paralympijskou vítězkou ve vrhu koulí z Pekingu, kde vytvořila nový světový rekord.

Je také mistryní světa, mistryní Evropy a mnohonásobnou přebornicí ČR. Žije v Olomouci a mimo jiné je předsedkyní APOA (Asociace pro osobní asistenci).

Paní Eva odpověděla žákům na všechny zvídavé otázky, podělila se o zážitky z paralympijských her a také o to, jak to mohou mít lidé s handicapem obtížné v běžném životě.

Dále se naše skupina přesunula do tělocvičny, kde si žáci mohli vyzkoušet různé druhy sportů pro handicapované sportovce. Nejdříve si nasadili černé klapky na oči a zjistili, jak je obtížné pohybovat se bez zrakové kontroly.

Poté odehráli utkání v „goalballu“, což je míčová hra pro zrakově postižené s ozvučeným míčem. Dále si zkusili basketbal na vozíku a curling pro tělesně postižené. Posledním stanovištěm byla jízda na „handbiku“, což je kolo, na kterém se „šlape rukama“.

Všechny tyto pomůcky zapůjčila Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která se na projektu podílí.

Na závěr jsme celý projekt zhodnotili a doplnili žákům informace, které je zajímaly. Bylo to přínosné dopoledne.

Kamil Zemánek,

učitel SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou