S přibývajícím věkem se častěji vracíme do minulosti a mimoděk rozmlouváme s lidmi, kteří už nejsou mezi námi, ale pro nás jsou živí svými myšlenkami, životním dílem, nebo tím, že nám darovali život. Jejich místa posledního odpočinku jsou pro nás důležitá k rozjímání, osobnímu usebrání, ke vzdání úcty a vděku. Čas běží rychle a neúprosně a já se již po několikáté veřejně hlásím k odkazu J. Škody - zakladatele a prvního ředitele přerovského gymnázia - třetího nejstaršího na Moravě, které nese jeho jméno od října 1993. Jeho čestný hrob na přerovském hřbitově patří mezi významná pietní místa a pomník na něm se v současnosti opravuje. Byl vybudován v roce 1887 jeho ctiteli a je symbolicky ozdoben sokolem. V dubnu tohoto roku jsme si připomněli 185 let od Škodova narození a 135 let od jeho úmrtí vzpomeneme v Den vzniku samostatného československého státu 28. října.

Gymnázium Jakuba Škody | Foto: Vojtěch Podušel

Jakub Škoda by s námi letos oslavil 150. výročí jeho gymnázia. Bude to přesně 3. října, kdy se před 150 lety v roce 1870 konala slavnostní ranní mše v kostele sv. Vavřince na počest zahájení prvního školního roku. Výuka začala o dva dny později ve dvou třídách, které čítaly kolem 90 přijatých žáků. Tehdy se jednalo o nižší reálné gymnázium a ředitel Škoda vynaložil hodně úsilí, aby se studium doplnilo o vyšší třídy, což se podařilo. Sedm let se vyučovalo v různých objektech města, než byla zahájena výstavba nové budovy 17.7.1876. Ta byla předána svému účelu za pouhých 15 měsíců 11.11.1877. Budova je tedy o 7 let mladší než samotná instituce. Pan ředitel Škoda popsal stručné dějiny těchto 7 let v pamětním spise, který byl signován účastníky slavnostního otevření a vložen do kamenné schránky. Ta byla zazděna pod mramorovou desku ve vestibulu školy, která nese nápis: "Město Přerov věnovalo tuto budovu vzdělání mládeže v roce 1877". Kamenná schránka s pamětním spisem byla nalezena při rekonstrukci vestibulu a je vystavena k vidění pro všechny zainteresované návštěvníky. Dodnes si dobře vybavuji moment, kdy pan školník Pavel Zatloukal, který se podílel na všech úpravách školy, s velikou radostí všem ukazoval, co dlouho hledal a konečně našel ve starém zdivu. Všechny nás to velmi zaujalo. Pan ředitel Škoda by měl určitě také radost, že se uchovala i přesto, že byla budova gymnázia v době druhé světové války zabrána německou armádou. Ve svém virtuálním rozhovoru s panem ředitelem Škodou bych nedovedla absolutně vysvětlit, proč už budova nepatří mládeži Přerova, jak hrdě hlásá mramorová deska, ale krajskému úřadu v Olomouci. Kdyby nevznikly zbytečné kraje, tak by k tomu určitě nedošlo. Jde o jakousi Potěmkinovu vesnici, nebo-li administrativní nesmysl zbytečné existence krajů.