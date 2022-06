V konkurenci šesti mužstev se náš tým neztratil, když čtyři utkání vyhrál a jen jednou remizoval, a to vše bez inkasované branky.

Po druhém místě po základní části čekalo na děvčata ze ZŠ Za mlýnem semifinálové utkání proti Pardubicím, které se podařilo přerovským futsalistkám v první fázi turnaje porazit.

Bohužel se přerovským holkám nepovedl výsledek zopakovat a s Pardubicemi nakonec prohrály 0-1, což odsoudilo přerovský celek jen k zápasu o bronzové medaile.

V zápase o třetí místo děvčata porazila soupeřky ze ZŠ Radnice poměrem 4:0 a vybojovala tak celkové třetí místo v České republice.

„Škoda, že jsme prohráli rozhodující semifinálové utkání s Pardubicemi, když jsme za celý turnaj inkasovali jen jedinkrát. Na druhou stranu musím vzít v potaz, že holky o dva dny dříve reprezentovaly školu na republikovém finále v házené dívek, kde skončily čtvrté. O to víc si těchto výsledků vážím a jsem na holky pyšný. Pořád ale máme ještě co zlepšovat a určitě nám nebude chybět motivace do další práce,“ zhodnotil účast v republikovém finále Petr Zbořil, ředitel školy.

Lenka Neterdová a vedení ZŠ Za mlýnem

