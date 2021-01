Mrazivé dny, sluníčko a sníh, to je skvělá kombinace pro ty, kteří se rádi toulají přírodou s fotoaparátem v ruce. Zimní snímky Hranic a okolí nám do redakce tentokrát poslal Petr Jašek z Hranic. Děkujeme.

Ústí 17. ledna 2021 - revitalizace toku řeky Bečvy v Ústí u Hranic | Foto: Petr Jašek

A co vy? Vyrážíte také do přírody, abyste zachytili její krásy v každém ročním období? Pochlubte a pošlete nám fotky na e-mail liba.matlova@denik.cz. My je poté rádi zveřejníme na webu Deníku v rubrice Čtenář reportér.