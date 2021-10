Taková to akce se neobejde bez sponzorů, kteří věnovali finance, propagační materiály a věci, ze kterých se pro děti vytvořily dárky za účast. Děkujeme i za to , že velký Manitou udržel déšť na uzdě a všechno se podařilo. Bude něco i příště? Uvidíme.

Celé se to podařilo, troufnu si říct, na jedničku. Nikdy bych nevěřila, kolik ty naše dámy „seženou“ indiánů v okolí Partutovic. Všichni jak se patří v krojích a s velkým nadšením pro věc. Všem patří velký dík a snahu, ochotu a za svůj čas, který tomu věnovali.

Na takové akci každý pořádně vyhládne, ale i na to ženy ze spolku myslely. Tak bylo zajištěno bohaté občerstvení. Řízky, hambáče, párek v rohlíku, pravé pecáky, nefalšovaný kovbojský fazolový guláš a samozřejmě i něco k pití pro děti i dospělé.

Po splnění úkolu dostaly do kartičky nálepku a když byla kartička plná, to znamenalo, že obešly všechna stanoviště, tak na konci dostaly malý dárek.

Na dalším stanovišti například vyráběli indiánské čelenky, náramky, tomahavky a to samozřejmě za pomoci indiánů, kteří na každém stanovišti na děti již čekali.

Předpověď počasí byla na tento den velmi nepříznivá, ale šaman se svými bubeníky u totemu ze všech sil zaháněli mraky a asi to zabralo.

Vzhledem k tomu, že tento spolek pořádá takovéto akce již několik let a zatím vždy s dobrým ohlasem, tak se i letos zúčastnilo 154 dětí, které si vyzkoušely spousty věcí z indiánského života.

Abych to uvedla na správnou míru, tak to Dámský spolek Partutovice pořádal v sobotu 18. září zábavné, naučné a sportovní odpoledne pro děti z širokého okolí s názvem - Indiánskou stezkou.

Tamtamy už minimálně čtrnáct dní dopředu informovaly celý region o tom, že k nám do Partutovic zavítají bojovníci kmene Apačů. Kdo by neznal Vinetoua náčelníka kmene na koni Ilči, Nšo-či, Rybanu a mnoho dalších jmen indiánských bojovníků z dobrodružných knih spisovatele Karla Maye.

