Do Skaličky se vrací čápi rádi, navzdory místním žertíkům

Čtenář reportér





Už 46 let přilétá pravidelně do Skaličky 28. března čáp. Letos zatím jeden. Důkladně opravuje hnízdo. Zobákem vyhazuje vše, co do hnízda nepatří a hnízdo urovnává.

Čáp ve Skaličce | Foto: František Pavlík