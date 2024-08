Populární akce pro všechny generace, plná vědy, poznání a zábavy, ze které si návštěvníci odnesou nové znalosti nebo dokonce malý dárek, proběhne v Přerově druhým rokem. Jejím letošním zastřešujícím tématem je Proměna. Vysoká škola logistiky (VŠLG, Palackého 25), která byla iniciátorem loňského prvního ročníku Noci vědců v Přerově, na letošek připravuje prezentaci proměny logistiky v oblasti skladování či dopravy i s možností si zazávodit. Připomene také 50 let od vzniku čárového kódu, který se dnes proměnil do oblasti automatické identifikace a bez kterého by se moderní logistika neobešla. Na své si na VŠLG přijdou návštěvníci od nejmenších dětí pro seniory.

Na loňské premiérové Noci vědců v Přerově se prezentoval také IN-HUB (Bratrská 2) sídlící na Masarykově náměstí a zaznamenal nebývalý zájem návštěvníků. Pro letošek připravil IN-HUB například přednášku o proměně přerovského Blažkova domu na moderní Inovační hub, praktické workshopy 3D tisku, proměny ve start-upech a jejich vliv na podnikatelské prostředí či komentované prohlídky svých prostor. Chybět nebude program pro děti.

Noc vědců i v Předmostí

Nováčkem, který zpřístupní své prostory během Noci vědců 2024, je společnost OLYMPUS Medical Products Czech (Teličkova 457/29) sídlící v Předmostí. Návštěvníci nejen z této části města tak budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si tamní výrobu a servis špičkových lékařských produktů, být přítomni ukázce využití přístrojů během operací uvnitř těla pacienta a zjistit, jak zblízka vypadá endoskop a jak vlastně funguje. „Ani u nás v Předmostí nebudou chybět aktivity pro děti, při kterých si hravou formou rozšíří znalosti o lidském těle, na vlastní kůži si vyzkouší, jaké to je být lékařem, a také si mohou vyluštit rébusy na téma zdraví,“ doplnila za Olympus Monika Doleželová.

V České republice se Noc vědců koná už od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst. Chytré zábavě se meze nekladou, a tak není divu, že získává na popularitě, baví totiž ty nejmenší i dospělé.

Podrobný program Noci vědců v Přerově včetně časového rozpisu najdete v září na nocvedcu.cz/prerov.

Noc vědců v Přerově 2024 má také sovu vlastní facebookovou událost.

Gabriela Sýkorová Dvorníková

produkce Noci vědců 2024