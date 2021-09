Před vyhodnocením závodu předal starosta MR Dolek a městyse Brodek u Přerova Roman Zbožínek zvláštní cenu Fair Play za poskytnutí pomoci, a to Jiřímu Strnadelovi, který se zachoval jako pravý džentlmen.

Neváhal, slezl z kola a ženě poskytl pomoc. Pomohl ji dopravit do Rokytnice, kde se jí dostalo ošetření. Přitom přišel o mnoho minut a prvenství v závodě.

Závod projížděl devíti obcemi v délce 29 km. Když jel z Rokytnice na Kokory, tak viděl na polní cestě ženu závodníci ležet v díře, do která havarovala, když tam sjela kole.

