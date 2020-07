Intelektuál z Přerovských strojíren byl ovšem především tělem i duší sokolem. Již v roce 1948 jsme se jako dorostenci Sokola Přerov zúčastnili 11. všesokolského sletu v Praze. V dalších letech jsme prožili přeorganizování tělovýchovy spojenou se zrušením Sokola a přizpůsobením jednotné socialistické tělovýchově s povinnými spartakiádami nahrazujícími všesokolské slety. Část členů vystoupila, část byla vyloučena. Tělovýchova ovšem pokračovala sokolskou metodou, jen ideologie byla jiná. Proto většina činovníků a cvičitelů dál pokračovala. Bratr Domanský byl cvičitelem gymnastických závodníků ve Spartaku Přerov.

Po sametové revoluci vznikla snaha obnovit Sokol a bývalí členové byli vyzváni, aby se přihlásili na jistou adresu do Prahy. Jménem Sokola Přerov se přihlásili bratr Zdeněk Tichý s dcerou Dagmar a bratr Domanský s manželkou Radmilou. Dne 7. ledna 1990 byla znovuzřízena ČOS, tj. Česká obec sokolská. Bratr Domanský informoval v Přerově o ustavujícím sjezdu ČOS a ujal se organizace. Nastala řada jednání v Praze a v Přerově. Přesvědčovali jsme cvičence Spartaku Přerov o výhodách sokolské organizace. O dva měsíce později (7. března 1990) už byla zřízena jednota Sokola Přerov a župa Středomoravská Kratochvílova. Bratr Domanský se stal členem výboru a vzdělavatelem. Po právní stránce sokolovna s částí pozemků byla přiřazena do majetku Sokola a na sokolovně se objevil nápis: SOKOL, k velké radosti starších členů. V roce 2011 byl bratr Domanský navržen na cenu města Přerova a medaili J. A. Komenského. Odmítl to s odůvodněním, že se necítí být tak zasloužilý. V roce 2018 byl od jednoty vyznamenán medailí Lídy Chytilové spolu se 4 dalšími členy jednoty.

Mrzí nás, že vzhledem k světové pandemii jsme se nemohli přijít rozloučit. Smutek samotu protíná….

Milan Geryk