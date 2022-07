Nádherné brokáty a unikátní technické památky. Vydejte se do Rýmařova a Janovic.

Až pojedete do Rýmařova, zastavte se v podnikové prodejně Hedva Český Brokát na Opavské ulici, nachází se v areálu firmy. Možná vás zaujmou látky, například brokáty, které se zde vyrábějí odnepaměti. Anebo to budou kravaty, šátky, kapesníky, ubrusy? Lokalita, ale skrývá pamětohodnosti, které by oko výletníka rozhodně nemělo minout. Za pozvání děkujeme Evě Raidové

Za kouzelnými brokáty až k odkazu Harrachů | Foto: Eva Raidová