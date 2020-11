V úterý 27. října jsme využili nádherný podzimní den a společně jsme vyzkoušeli, co je pravdy na jednom starém japonském přísloví, které tvrdí: „Chceš-li být šťastný celý život, staň se zahradníkem“.

Na ZŠ Struhlovsko Hranice sázeli nové stromy. | Foto: Marcela Pončíková

My jsme si to vyzkoušeli jen jeden den a ptáte se, co nás k tomu vedlo? Inu především to, že naše škola dlouhodobě vede děti v MŠ i v ZŠ ke kladnému vztahu k přírodě, její ochraně a snaží se dětem přiblížit taje a záhady přírody především výukou v naší krásné přírodní školní zahradě.