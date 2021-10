Všichni výherci dostali diplom a malou pozornost. Tímto bychom rádi poděkovali OÚ Horní Moštěnice za podporu, MŠ Horní Moštěnice za krásné vystoupení a všem zahrádkářům a příznivcům, kteří donesli své exponáty a obětovali svůj čas na přípravu svých kolekcí, protože bez vás by to nešlo.

Na výstavě bylo k vidění asi 341 exponátů plus desítky květin. Tentokrát své exponáty donesli i pěstitelé z okolních obcí Přestavlky, Stará Ves a Újezdec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.