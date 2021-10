Putovní pohár tedy po dlouhé době zůstane v držení našeho klubu a my se ještě těšíme na několik posledních turnajů letošního roku a příští sezonu!

Do KO se ze čtyř valšovických týmů probojovaly tři. Se zapadajícím slunce kolem 19. hodiny byly dohrány všechny zápasy, ale finále teprve začínalo a po urputném hodinovém boji se podařilo zvítězit našemu domácímu týmu.

Základní část byla rozehrána ve 4 kolech „švýcarského systému“ s postupem 16 týmů do „KO“, ale i ti méně šťastní mohli pokračovat v osmičlenných skupinách v boji o celkové umístění a také drobné ceny.

Potěšilo nás, že to stihly i 4 špičkové týmy ze Slovenska a Slovinska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.