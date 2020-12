"Blbých řečí na dvě stě! Nová vládní opatření, moje přání rychle mění! To je, holka, na palici! Zas je výčep na petlici!“ A z úst letí slova drzá, napsat je, byla by hrůza!

A hned přidá poznámku! ,, Ani pivo do džbánku! Oni nemají snad žízeň? Já však cítím v těle trýzeň, když nemám styk s chlapama! Chci tam sedět od rána!! V hospodě mám židli svoji, ale teď se člověk bojí, že hospoda zkrachuje!!“

Čerta na zeď maluje, nebo je to vážně tak? Štěpán volá do oblak! ,, Já znám, pane, chlapů fůru co teď kašlou na kulturu, ale hospoda jim chybí!!“

V oblacích se svatí diví, pranostika je jim známa …. Vždyť ! Na Štěpána není pána! Tak přemýšlí chvilinku a dělají výjimku!

"Druhý svátek vánoční, otevřít hospody smí!!! Ten den bude jako dřív! A pět panáků + deset piv to je limit na hlavu!“ Hned je slyšet oslavu! Lokály se rychle plní a co pípa? Blahem vrní!! Vítaná je tahle změna! Na sklenici sedí pěna a chlapi těsně u sebe, už šilhají do nebe!

"My ten limit dodržíme a Štěpána oslavíme!! Nikdo nevypije méně!!“ P.S. A tak díky této změně, každá baba poví to …. Zas v alejích je nablito!

meš